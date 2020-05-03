Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Очередной летальный случай от COVID-19 подтвердили в Петербурге за прошедшие сутки. Об этом стало известно 3 мая из публикации данных оперативного штаба.

Таким образом за все время пандемии в Северной столице от болезни, вызванной новым коронавирусом, по официальным данным, скончались 34 человека.

Добавим, по данным за последние 24 часа в городе зафиксировали 295 новых зараженных, доведя общее из число до 5 тыс. 29 человек.

В России прибавилось рекордное число в 10 тыс. 633 зараженных за сутки в 85 регионах. Кроме того, подтверждены еще 58 смертей от COVID-19. За все время пандемии среди 134 тыс. 687 зараженных в России от этой болезни скончались 1 тыс. 280 человек.

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