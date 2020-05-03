Екатеринбург, , 10:45 — REGNUM На Среднем Урале зафиксировали ещё 75 человек с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Всего в стране за минувшие сутки выявили рекордное число новых случаев — 10 тысяч 633.

Заразу выявили у жителей Екатеринбурга, Сысерти, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Шали, Верхней Пышмы, Артемовского, Серова, Асбеста, Березовского, Туринска, Волчанска, Каменска-Уральского, Ирбита, Красноуфимска, Белоярского городского округа, Нижнесергинского и Алапаевского районов.

Диагнозы подтверждены в лаборатории Роспотребнадзора в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2020 года сообщалось о 81 новом случае заражения в Свердловской области. В регионе введён обязательный масочный режим.