Москва, , 10:36 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено тестами 10 633 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 мая сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи инфицирования выявлены во всех субъектах РФ. В половине случаев (50,3%) у пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Также за сутки зафиксировано 58 летальных исходов.

Лидером по числу новых выявленных заражений является Москва — 5948 случаев. Далее следуют Подмосковье — 822, Петербург — 295, Нижегородская область — 252, Мурманская область — 238, Дагестан — 136, Кабардино-Балкария — 90, Башкирия — 87, Брянская область — 86, Самарская область — 85.

Всего в России зарегистрировали 134 687 случаев коронавируса. Умерло 1280 человек.