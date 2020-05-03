Москва, , 10:27 — REGNUM В России за сутки 2 мая выявлено 10 633 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 134 686.

От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 1280 человек, выздоровели — 16 639 человек. Всего было проведено более 4,1 млн тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире достигло 3 267 184, число смертей — 229 971. За последние сутки в мире было выявлено 91 977 новых случаев заражения коронавирусом, скончались от последствий болезни 5799 человек.

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