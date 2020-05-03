3 мая 2020 | Время чтения 9 мин

Эта история из тех, про которую в известной русской пословице говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Коронавирус меняет не только реальный мир. Ещё большими темпами меняется виртуальная реальность. Миллионы людей, которые ещё два месяца назад не считали нужным пользоваться многими привычными сегодня онлайн-сервисами, были «вынуждены» их попробовать. И в итоге поняли, что это удобно. Поэтому прав эксперт: «Вирус уйдет, а привычка и наработанные компетенции – останутся!»

Светлана Шаповалова, , 11:43 — REGNUM Несмотря на кризис, изоляция, в которую мир вверг SARS-CoV-2, помогает новым цифровым продуктам и проектам выйти на новый уровень. Об этом в интервью ИА REGNUM сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

«Яндекс Лавка» Цитата с сайта lavka.yandex

Анализируя трансформации ИТ-индустрии? эксперт пришёл к выводу, что в связи с эпидемией коронавируса бизнес стремительно трансформируется, и уже в ближайшем времени многие бизнес-модели будут признаны окончательно «устаревшими». На их место уже прорываются несколько интересных и даже небывалых трендов. К таковым Сергей Плуготаренко отнёс сотрудничество интернет-компаний и государства и молниеносные темпы цифрофизации офлайн-компаний игроков традиционных рынков.

ИА REGNUM: Сергей, у вас уже есть представление, как изменится наша привычная жизнь после пандемии?

Сергей Плуготаренко: Уже сейчас понятно, что мир меняется и уже не будет прежним. Бизнес стремительно трансформируется. Привычные для людей модели поведения (работа, отдых, обучение, коммуникации с другими людьми, взаимодействие с офлайн ‑ и онлайн-сервисами, с бизнесом и даже с государством) молниеносно поменялись, стали другими. Как следствие — онлайн-сервисы стараются успеть за возникшими потребностями, за изменившимся привычками и моделями медиапотребления пользователей.

С одной стороны, большую популярность приобретают онлайн-курсы и мессенджеры, но с другой — целые сегменты онлайн-экономики проседают: люди не покупают туры, билеты онлайн, они не бронируют отели. Многие ещё вчера успешные бизнес-модели (даже в интернете) вдруг оказались полностью невостребованными.

ИА REGNUM: Малый бизнес оказался в особенно тяжёлой ситуации: работать нельзя, где взять деньги на арендные платежи?

Сергей Плуготаренко: Да, малый и средний бизнес проходит сейчас большую проверку на прочность и выживание. Отток клиентов, изменившиеся задачи, затраты на экстренную цифровую трансформацию бизнеса — все это сильно сказывается на МСП сегменте и предпринимателях. Основная задача, которая сейчас стоит перед малым и средним бизнесом? — быстро адаптироваться к текущей ситуации и занять востребованную нишу, нарастить свои цифровые возможности и компетенции и получать прибыль вне зависимости от нестабильной ситуации. Выжить (для начала) и перестроиться.

Конечно, после окончания активной фазы пандемии жизнь частично вернётся в привычное русло: откроются рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты, будут снова проводиться офлайн-мероприятия.

Но, во-первых, ключевым тут является слово «частично» (никто из экспертов не решается спрогнозировать достоверно то, каким будет мир осенью 2020 года и насколько он будет отличаться от «мира образца 2019 года»). Во-вторых, многие бизнес-модели будут признаны окончательно «устаревшими», возобновление их работы даже после окончания COVID-событий будет невозможно.

В-третьих, из-за экономических потрясений первой половины 2020 года, снизится покупательная способность населения, поэтому все сферы бизнеса, связанные с конечным потребителей, ждут нелёгкие времена. И это коснется даже онлайн-сервисов. За исключением тех, кто смог подняться или увеличить свою рыночную долю именно в месяцы пандемии, они будут пользоваться спросом, новые потребительские привычки в их отношении сформируются и останутся после.

ИА REGNUM: Как COVID-19 повлиял на Рунет, цифровые технологии?

Сергей Плуготаренко: Мы в РАЭК следим за тем, что происходит сейчас в России в трансформации ИТ-индустрии и офлайна, и даже госуправления, и фиксируем рост числа и качества цифровых сервисов, направленных на нормализацию жизни тех, кто сегодня ограничен в офлайне и лишен привычного рода деятельности.

Вот кто сегодня в авангарде:

поисковые системы;

геосервисы;

онлайн-магазины;

социальные сети;

онлайн-кинотеатры и платформы для досуга;

сервисы для дистанционного общения;

сервисы для обучения и корпоративных коммуникаций;

государственные онлайн-сервисы;

сервисы некоммерческих организаций (благотворительные, волонтерские движения, образовательные и профессиональные объединения).

ИА REGNUM: Какие выводы сделали из этих реалий лично вы?

Сергей Плуготаренко: Во-первых, данная ситуация напомнила нам всем еще раз, что в России есть большое количество собственных онлайн-сервисов. Мощных, конкурентных, эффективных. И готовых демонстрировать социальную ответственность. Во-вторых, особенно заметны усилия и эффективные модели сопротивления SARS-CoV-2 со стороны российских интернет-игроков: Mail.ru Group, «Яндексf», Ozon, Rambler, Avito, сотовых операторов и операторов фиксированной связи.

Третье. Международные игроки также находятся в диалоге, помогают и интегрируют сервисы, востребованные в эти дни, предлагают офлайн-помощь. Четвёртое. Большинство офлайн-компаний, игроков традиционных рынков, цифровизируют свои сервисы небывалыми темпами, переводят деятельность в онлайн, вступают в коллаборацию с интернет-игроками.

Всё это — социальная миссия цифровой среды, но это и работа на пользователя, гражданина. А еще это — небывалый кейс, по силе и скорости развития мы никогда не видели ничего подобного.

ИА REGNUM: Можете привести примеры?

Многие из них в силу массовости уже у всех на слуху. Это «Яндекс.Лавка» и «Самокат» от Mail.ru, которые стали большими помощниками в оперативной доставке продуктов — 20 минут от момента заказа! Подумать только, еще несколько месяцев назад мы гордились тем, что российская eCom-отрасль умеет доставлять заказ «на следующий день» или даже «день в день». А теперь счет пошел на часы и минуты!

Это службы такси, которые возят бесплатно медработников, доноров, осуществляют доставку продуктовых наборов, бесплатное домашнее тестирование на коронавирус. И которые перепрофилируются в службы доставки и даже выполнения поручений клиентов (такое реально только в России).

Это онлайн-образование, получение новых профессий, обучение языкам от «Нетологии» и Skyeng.

Отдельный интересный тренд — сотрудничество интернет-компаний и государства: «Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства в кратчайшие сроки запустил бесплатную онлайн-школу, где в режиме полного учебного дня проводятся видеоуроки более чем по 15 предметам, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Только за первую неделю существования проекта к нему подключились около 20 тыс. учителей. А «ВКонтакте» и «Одноклассники» (принадлежат Mail.ru Group) вместе с Министерством просвещения и Министерством образования переводят российские школы и вузы на дистанционное обучение.

Стали «раскрываться» возможности телемедицины, пока в лайт-режиме, но раньше они вообще были обречены под законодательным гнетом.

Активную помощь оказывает даже мессенджер Telegram, который начал продвигать официальные источники новостей о коронавирусе в 17 странах, включая Россию.

Инициативы некоммерческого сектора получили дополнительное развитие именно благодаря цифровой среде: так, РОЦИТ запустил цифровой диктант по мерам профилактики распространения COVID-19.

Цифровой диктант Цитата с сайта digitaldictation.ru

ИА REGNUM: Что ещё появилось нового в сети, в отношении к ней?

Сергей Плуготаренко: Плюс ко всем таким инициативам начали отлично сотрудничать в рамках информирования населения и бизнеса государственные сервисы и бизнес.

К примеру, с целью привлечь дополнительное внимание к продуктам и решениям, позволяющим улучшить качество жизни граждан и поддержать уровень работы бизнеса во время пандемии, мы в РАЭК запустили информационный портал «Бизнес в эпоху коронавируса», где ежедневно аккумулируем все инициативы и решения по борьбе с COVID-19 и минимизации негативных последствий, включая государственные и международные кейсы, а также кейсы по бизнес-взаимопомощи.

Портал «Бизнес в эпоху коронавируса» Цитата с сайта AntiVirus2020.ru

Не могу не отметить переход в онлайн-плоскость не только образовательных процессов, но и «олимпиад», «хакатонов» и других форматов, изначально тяготеющим к цифровому режиму. РСВ совместно с РАЭК запускает этой весной онлайн-версию Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», цель которого — найти оптимальные IT-решения для всех субъектов бизнеса, госкорпораций и государства, которые позволили бы по-новому взглянуть на цифровые вызовы, с которыми они столкнулись.

Онлайн-версии Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Цитата с сайта AntiVirus2020.ru

Изоляция помогла новым продуктам и проектам выйти на тот уровень. В том числе многие их технологий перешагнули через чисто человеческое «не хочу», «не пробовал», «непривычно», «неудобно». Миллионы людей, которые ещё два месяца назад не считали нужным пользоваться многими привычными сегодня онлайн-сервисами, были «вынуждены» их попробовать. И в итоге поняли, что это удобно, эффективно и вполне «офлайно-заменительно». Такими цифровыми сервисами начинают пользоваться повсеместно. Вирус уйдет, а привычка и наработанные компетенции — останутся!

ИА REGNUM: Для каких сегментов цифровых технологий коронавирус станет драйвером роста? Заменят ли они офлайн?

Сергей Плуготаренко: К сожалению, мы наблюдаем, что кризис перестал быть чем-то далёким и стал вполне реальным. В 2020 году наиболее вероятна реализация последних двух сценариев: негативного (рост 6−10%) или кризисного (рост до 6%). Напомню, что недавно мы опубликовали большое ежегодное исследование «Экономика Рунета 2019−2020», где предположили три сценария развития экономики.

Отмечу негативные внешние факторы: пандемия COVID-19, падение курса рубля, глобальное переформатирование экономики и общественных отношений, политика.

Скорость происходящих изменений пока не позволяет дать точные прогнозы. Существуют опасения, что экономический кризис будет намного глубже, чем кризис 2014—2015 гг., поэтому мы ввели две градации кризисного сценария:

кризисный (умеренный) — рост на 6−10% за счет I и IV кварталов 2020 года;

кризисный (негативный) — рост от 0 до 5% с отрицательной динамикой некоторых рынков. Ежегодное исследование «Экономика Рунета 2019–2020» Цитата со страницы raec.ru

При этом на текущий момент мы ожидаем реализации первой градации — рост от 6 до 10% за счет наличия ряда поддерживающих отрасль факторов. Кризис экономики Рунета — это лишь замедление роста, отрасль все равно продолжит развиваться.

ИА REGNUM: Какие сервисы демонстрируют рост?

Сергей Плуготаренко: Мы наблюдаем существенный рост трафика у сервисов видеоконференций, онлайн-гипермаркетов и сайтов по самообразованию. Резко выросли загрузки приложений Zoom и Skype: TOP-10 на iOS, TOP-50 на Android. При этом пользователи перестали посещать привычные офлайн-мероприятия, пользоваться некоторыми сервисами, например — каршерингом. Именно от нас с вами (пользователей, интернет-бизнеса, государства) зависит, как интернет будет развиваться после завершения пандемии.

ИА REGNUM: Какие шансы у онлайн сервисов отвоевать офлайн рынок?

Сергей Плуготаренко: Я верю, что с нашим возвращением в офлайн интернет превратится во вспомогательный сервис, еще более эффективный, чем раньше, делающий нашу жизнь удобнее. Но не заменяющий ее, как это происходит сейчас!