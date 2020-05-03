Найроби, , 10:14 — REGNUM В Кении подтвердили наибольшее количество случаев заражения коронавирусом за сутки с момента, когда в стране выявили первый случай заражения 12 марта. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление административного секретаря министерства здравоохранения Кении Мерси Мванганги на ежедневном брифинге по ситуации с COVID-19.

В соответствии с заявлением, за сутки в Кении выявили 24 новых случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 435. Среди новых случаев 20 были подтверждены в столице страны, Найроби.

Мванганги добавила, что за сутки скончался еще один пациент с COVID-19, в результате чего общее число погибших составило 22.

Напомним, что в связи с пандемией президент Кении Ухуру Кеньятта объявил о создании фонда помощи работникам здравоохранения. Жителей страны призвали избегать мест массового скопления людей, в том числе в церквях и мечетях.