Астрахань, , 10:11 — REGNUM Пятый заболевший COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, скончался в Астраханской области от онкологического заболевания. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«По информации Министерства здравоохранения 2 мая в госпитале для инфицированных COVID-19 умер мужчина 1952 г. р», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что пациент с 8 по 22 апреля проходил лечение в ЧУЗ «РЖД Медицина» с диагнозом двусторонняя пневмония, а с 22 апреля, когда у него было диагностировано COVID-19, был переведен в госпиталь Александро-Мариинской областной клинической больницы.

«По результатам компьютерной томографии органов грудной клетки выявлен рак. 23 апреля пациента подключили к искусственной вентиляции лёгких. Однако из-за стремительного развития онкологического заболевания, наступила смерть», — также говорится в сообщении.

При этом подчёркивается, что заболевание COVID-19, которое было ранее выявлено у пациента, в данном случае не является причиной его смерти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пятый заболевший COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, пациент скончался на территории Иркутской области.