Нур-Султан, , 10:10 — REGNUM Село Оргебас Мактааральского района Туркестанской области Казахстана затопило после прорыва дамбы в Узбекистане, передает 3 мая телеканал «Хабар 24».

Вода начала прибывать утром 3 мая со стороны уже затопленного села Фердоуси. В Оргебасе проживают 1450 человек — все они эвакуированы в безопасное место. Жертв и пострадавших нет.

На сегодняшний день в Мактааральском районе эвакуировали около 18 тыс. человек. В селах Атакент, Мактаарал и Жамбыл организовано 22 эвакуационных пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Сырдарьинской области Узбекистана прорвало часть плотины Сардобинского водохранилища. 2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.

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