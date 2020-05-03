Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM За прошедшие сутки, 2 мая, в Петербурге прошли обследование на коронавирус 5379 человек. Об этом утром 3 мая сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Показатель тестирования за предыдущий день был выше и составлял 7737 проведенных 1 мая тестов.

По данным на воскресенье, в Петербурге на карантине находится 3266 человек. Из них 58 человек размещены в обсерваторе в Курортном районе, 428 — на самоизоляции, 2780 — контактные лица, общавшиеся с ранее заболевшими людьми.

О прибытии из другой страны на территорию России в Петербурге за сутки сообщили 92 человека. Напомним, что накануне в город двумя авиарейсами прибыли граждане РФ из Таиланда и Индии.

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