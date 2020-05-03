Багдад, , 10:05 — REGNUM Протестующие в Ираке планируют провести марш против правительства, в котором должны принять участие около 1 млн человек. Об этом 3 мая сообщает Asharq Al-Awsat.

«В последние дни все больше активистов начинают поддерживать протестную деятельность», — отметил в интервью изданию один из манифестантов Мохаммед Салмани.

Активист подчеркнул, что реализовать их задумку не помешает даже угроза распространения коронавирусной инфекции. Марш несогласных должен состояться на следующей неделе в провинциях Багдад, Басра и Насирия.

Напомним, акции протеста в Ираке вспыхнули в октябре 2019 года, протестная деятельность привела к отставке правительства страны. Демонстрации сократились после вспышки коронавируса, но постепенно вновь начинают набирать обороты.