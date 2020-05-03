Киев, , 10:03 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 502 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев выросло до 11 913, сообщили 3 мая в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

Госпитализированы 3565 человек, из них 149 детей и 40 медработников. К аппарату искусственного дыхания подключены 158 человек, включая 14 медиков.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица старше 50 лет», — сказано в сообщении.

Выздоровели 1547 человек, из них 352 медработника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Украины обвинило местные власти страны в том, что из-за них медицинские работники, оказывающие помощь людям, заразившимся коронавирусом, не получили тройную зарплату.

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