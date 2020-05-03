Бангкок, , 09:54 — REGNUM Специальный вывозной рейс российского компании-авиаперевозчика «Аэрофлот», который будет направлен в Бангкок для вывоза из Таиланда застрявших там туристов из РФ, отвезет на родину 70 таиландских граждан, которые не могли выехать из России по причине ограничительных мер, связанных с пандемией нового коронавируса. Об этом 3 мая рассказал на брифинге в Доме правительства Таиланда заместитель пресс-секретаря МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.

«Семьдесят граждан Таиланда будут доставлены на родину из России рейсом российской авиакомпании «Аэрофлот», — заявил Нопхакун.

Также известно, что вывозной спецрейс «Аэрофлота» в Москву и Санкт-Петербург должен вылететь из Бангкока 4 маяв 12:35 мск и это будет первый рейс из столицы Таиланда в столицу России с 7 апреля. Именно на нем по дороге из Москвы в Бангкок в Таиланд отправятся 70 граждан этой страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории Таиланда находится от 2,5 до 3 тысяч граждан РФ, которые застряли там и хотели бы вернуться на родину.