Душанбе, 3 мая 2020, 09:50 — REGNUM Могилы ветеранов Великой Отечественной войны в Таджикистане восстановили российские военнослужащие 201-й военной базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Военнослужащие разыскали заброшенные могилы советских солдат и офицеров, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Добровольцы восстановили памятники, основания, надписи и ограды.
Всего восстановлено 30 могил в Душанбе, Худжанде, Турсунзаде и Канибадаме. В работах приняли участие добровольцы поисковой группы «Память-201».
Из Таджикистана на фронт ушли около 300 тыс. человек, из которых 92 тыс. воинов не вернулись. Боевые ордена и медали получили 55 тыс. таджикистанцев, 54 — удостоены звания Героя Советского Союза.
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