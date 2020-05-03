Момбаса, Кения, , 09:51 — REGNUM Жительница Кении рассказала, как ей приходилось варить камни, чтобы ее дети поверили, что она готовит им пищу. Об этом передает кенийский телеканал NTV.

Пенина Бахати, мать восьмерых детей, не смогла найти подработку из-за карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса, поэтому у нее не было еды, сообщили репортеры.

Вдова, которая живет в прибрежном городе Момбасе, положила камни и воду в кастрюлю и варила ее на огне, пока ее дети не перестали плакать и заснули, поверив, что она готовит еду.

Ее соседка рассказала корреспонденту NTV, что узнала об этом случае, когда пришла проведать многодетную мать. В связи с этим соседка обратилась к пользователям социальных сетей, и те пожертвовали средства на еду для Бахати и ее детей.

Вдова получила деньги через службу мобильных платежей и через банковский счет, который был открыт для нее ее соседом. Она была потрясена пожертвованиями и в интервью новостному порталу Tuko заявила, что она стала свидетелем «чуда».