Якутск, , 09:46 — REGNUM В Якутии разрастается распространение коронавирусной инфекции — стало известно о заражении медработника поликлиники №1 Якутска.

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30 апреля у медсестры детского отделения был получен положительный тест на коронавирус. У сотрудников начали брать анализы.

«В панике начали тестировать всех поголовно, но тестов на всех не хватило, проверили только половину коллектива. С тем и разошлись по домам на выходные. 2 мая объявили, что у сдавших тесты результаты отрицательные, в том числе у сотрудника, который сидел в одном кабинете с заболевшей. Больше никакой информации нам не предоставили. Руководство пригрозило штрафом в 50 тыс. рублей за любую информацию о коронавирусе», — цитирует медперсонал Sakhaday.

В оперативном штабе подтвердили факт заражения медсестры, заверив, что «у всех взяты анализы, и все контакты отрабатываются, как и положено».

Численность персонала поликлиники №1 — 554 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в офтальмологической клинике Якутска выявлено уже 48 зараженных коронавирусом и 679 контактных лиц.