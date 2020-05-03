Иркутск, , 09:28 — REGNUM Пятый заболевший COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, пациент скончался на территории Иркутской области. Об этом 3 мая сообщает региональный оперативный штаб.

«По данным на 3 мая в Иркутской области зарегистрировано 185 случаев коронавируса (+19 за сутки), 121 госпитализирован, 5 человек умерли (+1 за сутки)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 58 пациентов из общего числа инфицированных выздоровелои и ещё один, выявленный на территории области, в настоящее время лечится в Забайкалье.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лечение в инфекционной московской больнице поселка Коммунарка в настоящее время проходят 511 пациентов.