Москва, , 09:17 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») осудила решение «России 24» снять выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».

«Очень жаль, что реакция телеканала «Россия 24» на авторскую программу Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» (тема выпуска: «У кого в кармане государство?») такая предсказуемая. А ведь вопросы и размышления по поводу нового мироустройства на фоне коронавируса действительно возникают у всех», — отметила Поклонская в соцсетях.

По ее мнению, недальновидно делать вид, что ничего не происходит, и мировая самоизоляция является всего лишь заботой о человечестве, а высказывания Билла Гейтса, Германа Грефа и других не режут слух.

Она советует думать и делать выводы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, автор передачи Никита Михалков назвал цензурой решение ВГТРК снять показ передачи и перенести на другое время. В этом выпуске он предлагал поговорить о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса.

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