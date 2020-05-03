Москва, , 09:17 — REGNUM Лечение в инфекционной московской больнице поселка Коммунарка в настоящее время проходят 511 пациентов. Это следует из данных инфографики, которые 3 мая разместил на своей странице в соцсети Facebook главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Согласно этим данным, 56 человек из данного числа переведены в отделение интенсивной терапии и реанимации и 28 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а ещё один — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

При этом уточняется, что 497 пациентов (97%) имеют диагноз внебольничная пневмония и COVID-2019 подтверждён у 325 (63%) из них.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Хакасии за минувшие сутки.