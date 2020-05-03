Минск, , 09:14 — REGNUM На пике эпидемиологической ситуации в Белоруссии каждые сутки производилось 2,3 млн медицинских масок, данные темпы производства поддерживаются и на текущий момент. Об этом 2 мая заявил заместитель председателя концерна «Беллегпром» Вадим Ламков в эфире телеканала «Беларусь 1».

На сегодняшний момент, по словам Ламкова, получается производить около 2 млн масок в сутки. Ламков отметил, что также в сутки производится порядка пятидесяти тысяч защитных костюмов, что полностью удовлетворяет потребность медицинских работников.

Он отметил, что при необходимости предприятия готовы увеличить производство. Также, по словам заместителя председателя концерна «Беллегпром», имеется запас произведенной продукции.

«Только в «незавершенке» порядка 10 млн масок и 3 млн на складах. Мы даже начинаем, выполняя поручение главы государства, смотреть и искать хорошие варианты экспорта», — заявил Ламков.

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Напомним, в лабораториях Белоруссии каждые сутки производят от 8,5 тыс. до 9,5 тыс. тестов на коронавирус.