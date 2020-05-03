Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Не менее 14 вакцин от коронавируса оставлены в разработке в рамках американского проекта «Сверхзвуковая скорость». Об этом сообщил источник в администрации президента США Дональда Трампа, передает телеканал NBC News.

Несколько недель назад насчитывалось 93 разрабатываемых вакцины. После дополнительных тестирований, которые продлятся две недели, вакцин останется ещё меньше — от шести до восьми. Эти прототипы подвергнут клиническим испытаниям.

Собеседник пояснил, что проект направлен на создание трех или четырех видов вакцин, применение которых может начаться уже в 2021 году. Он назвал достаточно вероятным успех «одной или более из этих вакцин».

Как сообщало ИА REGNUM, в США, по данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 1,13 млн. Среди пациентов с коронавирусом скончались около 66,4 тыс. человек.

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