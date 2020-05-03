Туркестан, Казахстан, , 08:40 — REGNUM Спасатели эвакуировали более 3200 жителей сел Нурлыжол и Фредаузи Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана. Об этом заявил заместитель руководителя областного штаба Сакен Калкаманов на пресс-конференции.

По его словам, наводнение, вызванное прорывом дамбы водохранилища в Узбекистане, угрожало четырем населенным пунктам — в опасности находились 4624 человека. Однако своевременные меры позволили исключить угрозу затопления жилых домов.

Калкаманов добавил, что в результате наводнения затопило 1682 га посевов и погибли около 800 голов крупного и мелкого рогатого скота. Стоимость ущерба оценивается в 181,1 млн тенге ($426 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Сырдарьинской области Узбекистана произошло частичное разрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Это привело к потопу в нескольких населенных пунктах, в том числе на юге Казахстана.

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