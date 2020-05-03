Эр-Рияд, , 08:39 — REGNUM Ощутимые последствия от пандемии нового коронавируса будут проявлены во второй четверти нынешнего финансового года. Такое мнение 3 мая высказал министр финансов Саудовской Аравии Мохаммад Жадаан в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

"Реальные последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти (текущего финансового года)», — заявил он, отметив, что его страна приняла жесткие и крайне быстрые меры в связи с пандемией.

Также министр подчеркнул, что за бюджетные данные первую четверть финансового года ещё на дали настоящей картины ущерба.

«Саудовская Аравия и мир не вернутся к тому, что было до коронавируса», — указал Жадаан и добавил, что в экономических процессах произойдут перемены.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в начале апреля в Париже должно было состояться открытие легендарного универмага Ла Самаритен (La Samaritaine) после 15 лет работы и 750 миллионов евро инвестиций, но из-за эпидемии коронавируса оно было отложено.