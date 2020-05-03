Абуджа, , 08:41 — REGNUM Министр здравоохранения Нигерии обратился к владельцам недвижимости по всей стране с просьбой одолжить пустующие помещения для размещения там пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Осаги Эханире.

Эханире сделал данное заявление после того, как генеральный директор Нигерийского центра по контролю за заболеваниями (NCDC) сообщил, что в некоторых районах страны чиновники «борются за места на кроватях» в изоляторах.

Он добавил, что ситуация в штатах Кано и Абуджа вызывает серьезную обеспокоенность, однако штат Лагос, эпицентр вспышки коронавируса в стране, представляет «наибольшие проблемы». По его словам, пустующие объекты недвижимости могут быть переданы правительствам штатов на короткий период времени.

Эханире подчеркнул, что его в настоящее время специалисты изучают все возможные варианты, включая возможное лечение пациентов с COVID-19 на дому, для реагирования на рост числа заболевших. В настоящее время NCDC работает с правительствами штатов, чтобы попытаться смягчить влияние вспышки коронавируса на систему здравоохранения, отмечают репортеры.

В настоящее время в Нигерии выявили 2170 случаев заражения коронавирусом.