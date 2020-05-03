Париж, , 08:37 — REGNUM В военном госпитале под Парижем скончался бригадир Иностранного легиона Франции, уроженец Хмельницкой области Украины Дмитрий Мартынюк. Об этом сообщило 2 мая Международное французское радио.

Ранения военнослужащий получил в Мали, 23 апреля грузовик, перевозивший французских военных, подорвался на самодельной мине.

Мартынюк родился в 1991 году. Поступил на службу в Первый мотострелковый полк Иностранного легиона в 2015 году. С 2017 года он участвовал в военных операциях в Джибути и Мали.

«Президент Республики с глубоким почтением склоняется перед жертвой этого легионера Первого иностранного мотострелкового полка, раненного при выполнении своей миссии», — сказано в коммюнике Елисейского дворца.

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