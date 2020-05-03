Париж, , 08:33 — REGNUM В начале апреля в Париже должно было состояться открытие легендарного универмага Ла Самаритен (La Samaritaine) после 15 лет работы и 750 миллионов евро инвестиций, но из-за эпидемии коронавируса открытие универмага отложено, передает BFM TV.

Теоретически, для завершения реконструкции здания, в котором разместятся гостиница, торговые помещения и офисы, потребуется ещё более полутора месяцев работы.

Ожидается, что реконструкция здания завершится этим летом.

По окончании работ Ла Самаритен вновь откроет роскошный отель Cheval Blanc на 72 номера с панорамным видом на Сену, офисами площадью 15 000 м², детским садом на 80 мест, и 97 единиц социального жилья. Магазины будет занимать 20 000 м² (по сравнению с 30 000 м² на момент его закрытия). В общей сложности ожидается создание более 1500 рабочих мест.

Напоминаем, что универмаг Ла Самаритен был создан в 1870 году. К 2005 году состояние универмага было признано аварийным и его закрыли на реконструкцию.