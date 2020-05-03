Найроби, , 08:31 — REGNUM Житель Кении, который вернулся домой после лечения от COVID-19 в больнице, сообщил, что из-за этого факта его семья подвергается стигматизации. Об этом передает местный телеканал Citizen TV.

В интервью журналистам телеканала Сальвадор Агина заявил, что люди звонили ему и его жене, обвиняя их в том, что они продолжали общение со знакомыми, несмотря на то, что знали, что Агина болен. Он добавил, что у его жены и детей не выявили заражение коронавирусом, однако, по его словам, некоторые из его соседей возмущены, почему пара позволяет своим детям играть с другими.

Напомним, что в министерстве здравоохранения Кении обратились с призывом к гражданам страны не подвергать стигматизации пациентов с коронавирусом. В среду, 29 апреля, административный секретарь министерства Мерси Мванганги призвала общество принимать и реинтегрировать пациентов, которые возвращаются домой после лечения от COVID-19.

Министр здравоохранения Мутахи Кагве ранее пришел на защиту первой гражданки Кении, которая заразилась вирусом, Бренды Айви Черотич, после того, как она подверглась запугиваниям в интернете, когда поделилась историей своего выздоровления в соцсетях.

Как передавало ИА REGNUM ранее, больные COVID-19 также подвергаются стигматизации в ЮАР.

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