Уфа, , 08:20 — REGNUM Еще одна лаборатория по исследованию материалов на коронавирусную инфекцию начала работать в Башкирии. Об этом 2 мая сообщил глава республиканского минздрава Максим Забелин на своей странице в социальной сети.

По его словам, лаборатория начала свою работу в Белорецкой ЦРКБ. Специалисты будут проводить исследования материалов на эту инфекцию, сбор которых осуществляется в лечебных учреждениях Зауралья.

Отмечается, что это 11-ая лаборатория, подведомственная Минздраву Башкирии. Республика занимает пятое место по количеству проведенных тестов на коронавирус в сутки. На 2 мая в республике проведено 77 474 исследования на этот вирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявлено 935 фактов инфицирования коронавирусной инфекцией.

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