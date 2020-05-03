Нижний Новгород, , 08:25 — REGNUM Введение карантина в ряде населённых пунктов Нижегородской области связано с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией на этих территориях. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин, сообщает пресс-служба областной администрации.

Ограничения введены в трёх городах — Выксе, Павлове и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. Губернатор области подписал соответствующее постановление 2 мая.

Никитин отметил, что почти во всех указанных населённых пунктах работают важные для региона предприятия и организации, уровень миграции там довольно высок. Несмотря на действующие ограничения, туда активно приезжали люди из областного центра и других регионов, это привело к возникновению локальных очагов.

Срок действия карантина не установлен. Запрещён въезд в города и посёлки людей, в них не проживающих, и выезд из них. Исключение сделано для сотрудников экстренных служб, поставщиков продовольствия и граждан, получивших специальное разрешение.

«То, когда будут сняты ограничения, зависит сейчас только от граждан данных территорий. Чем выше окажется уровень самоизоляции и самодисциплины, тем скорее это произойдёт», — сказал Никитин.

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