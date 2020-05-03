Берлин, , 08:06 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Германии случаев инфицирования новым коронавирусом на сегодняшний день составило более 162 тысяч человек при свыше 6,6 тысячи летальных исходов. Об этом 2 мая сообщает входящий в структуру немецкого минздрава Институт Роберта Коха.

По данным института, за последние сутки число заразившихся увеличилось на 793 новых случая и составило в общем 162 496 человек.

Также за этот же период скончались 74 заболевших COVID-19, в результате чего общее количество умерших от новой болезни в стране повысилось до 6649 человек. При этом свыше 130 тысяч заболевших выздоровело.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 мая стало известно о 94 умерших от COVID-19 на территории Германии.