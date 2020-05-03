Париж, , 08:03 — REGNUM Согласно опросу, опубликованному Journal du dimanche, бывший президент Франции Николя Саркози лучше бы справился с кризисом по сравнению с нынешним руководством страны, передает BFM TV.

С момента начала эпидемии COVID-19, исполнительная власть во Франции подверглась критике.

По данным опроса, 20% опрошенных жителей Франции считают, что Марин Ле Пен справилась бы с кризисом лучше, чем нынешний глава государства Эммануэль Макрон. 10% респондентов полагают, что с кризисом лучше бы справился бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Тем не менее, много голосов набрал бывший президент Франции Николя Саркози. По мнению 20% опрошенных, экс-президент Франции с 2007 по 2012 год добился бы большего успеха, чем Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия нового коронавируса завершила эпоху, в которой мировой порядок определялся политикой США.

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