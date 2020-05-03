Оренбург, , 08:08 — REGNUM В Оренбургской области министерство культуры региона оперативно отменило майскую акцию, в рамках которой артисты должны были дать концерты во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Телеграм-канал grubnero опубликовал документ, согласно которому во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, в мае должна пройти акция «Песни победителей». Приказ завизирован министром культуры Евгенией Шевченко 30 апреля. Когда последовала критика, областное минкультуры быстро отреагировало и заявило о том, что акция отменяется.

Мероприятие преследовало цель — в условиях отмены массовых торжественных мероприятий дистанционно поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и простых оренбуржцев с Днем Победы. В оренбургском министерстве сделали акцент на том, что подобные акции сегодня проходят по всей стране, песни Победы и торжественные марши военных под окнами ныне здравствующих участников Великой Отечественной войны стали своеобразной почетной вахтой.

Планировалось, что акция пройдет 8−9 мая с привлечением малочисленных групп артистов (до трех человек) и при соблюдении санэпидправил, продолжительность концерта составит 30 минут, а артисты будут участвовать добровольно и на безвозмездной основе.

«Понимая огромную ответственность за безопасность людей, организаторы гарантировали участникам акции «Песни победителей» выдачу средств индивидуальной защиты, транспортную и техническую поддержку, питание, Разумеется, даже в мыслях не было никого принуждать к участию! Только добровольное согласие и желание человека лежали в основе этой идеи», — сказала глава минкультуры региона Евгения Шевченко.

Она также подчеркнула, что приказ в таких случаях необходим для решения и нормативного обоснования организационных вопросов, что является обычной практикой. Министр выразила благодарность тем артистам, литераторам и библиотекарям (в общей сложности 40 человек), которые сразу откликнулись на призыв и должны были составить 15 так называемых «фронтовых бригад».

Напомним, в Оренбургской области с 1 апреля действует режим обязательной самоизоляции, который направлен на предотвращение распространения коронавируса. В регионе происходит ежедневный рост числа выявленных случаев заражения. На 2 мая зафиксировано 822 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 217 пациентов, скончались четверо.