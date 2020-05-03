Екатеринбург, , 07:53 — REGNUM В Свердловской области стараются наказывать только злостных нарушителей режима самоизоляции и других требований, направленных против распространения COVID-19. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, власть исходит из того, что граждане понимают серьёзность ситуации и дорожат своим здоровьем и здоровьем своих близких. «Поэтому штрафы — это мера воздействия на совсем уж злостных нарушителей», — сказал глава области.

Куйвашев добавил, что штрафы в регионе назначаются. О нарушениях составлено уже более 1500 материалов. Свою работу проводят и органы Роспотребнадзора.