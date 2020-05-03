Берлин, , 07:51 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории Германии возросло на 793 и составило 162 496, сообщается на сайте института Роберта Коха.

Кроме того, за последние сутки в стране от COVID-19 скончались 74 пациента. Общее количество летальных исходов от данного заболевания в Германии достигло 6649. Отмечается, что еще более 130 тысяч человек из ранее заболевших выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Берлине свыше 500 человек приняли участие в акции протеста против ограничений, установленных немецкими властями из-за пандемии коронавируса.

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