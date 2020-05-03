Веллингтон, , 07:42 — REGNUM Всего два случая заражения коронавирусом нового типа выявлено в Новой Зеландии за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Отмечается, что два новых случая связаны со вспышкой заболевания в доме престарелых в Окленде. Общее количество подтвержденных заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 1487. Уже от болезни вылечились 1266 человек. Еще восемь находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, последнее время в Новой Зеландии количество ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом нового типа не превышает десяти. В связи с этим власти страны объявили о победе над эпидемией и начали поэтапное возобновление экономической деятельности.

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