Оренбург, , 07:24 — REGNUM В Оренбурге снят карантин по коронавирусу с подъезда дома, расположенного по проспекту Гагарина, 25/1, сообщает 3 мая пресс-служба горадминистрации.

Карантин вводили из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. Ограничение на вход и выход из подъезда действовало 14 дней. В течение этого времени продовольствие и лекарства жителям доставляли ответственные службы.

Напомним, на 2 мая в Оренбуржье зафиксировано 822 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 217 пациентов, скончались четверо.

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