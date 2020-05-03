Нью-Дели, , 07:23 — REGNUM Правительство Индии обяжет установить мобильное приложение для контроля распространения новой коронавирусной инфекции сотрудников всех частных и государственных компаний. Об этом сообщает Reuters.

В апреле правительство Индии выпустило мобильное приложение Aarogya Setu, которое работает на основе Bluetooth и GPS. Это приложение отслеживает все контакты пользователей смартфонов и предупреждает пользователей в случае выявления коронавирусной инфекции у одного из недавних собеседников.

1 мая правительство Индии продлило общенациональные ограничения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. При этом в правительстве отметили, что ряд ограничений может быть снят в регионах с низкими темпами распространения инфекции.

В связи с ожидаемой частичной отменой ограничений в министерстве внутренних дел Индии заявили, что использование приложение Aarogya Setu станет обязательным для сотрудников частных компаний и государственных предприятий. Ответственность за выполнение этого решения будут нести руководители компаний.

В министерстве наук и технологий Индии сообщают, что в настоящее время приложение Aarogya Setu установлено на 83 млн смартфонов жителей страны. Эксперты считают, что для эффективности этого приложения им должны пользоваться не менее 200 млн жителей Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае правительство канадской провинции Альберта запустило аналогичное приложение для контроля COVID-19, получившее название ABTraceTogether.

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