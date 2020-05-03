Москва, , 07:19 — REGNUM От того, хватит ли гражданам России терпения продолжать соблюдать карантин даже в майские праздники, зависит, когда он закончится. Это в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил главный врач Московской городской клинической больницы №71, телеведущий телеканала «Россия 1» (программа «О Самом главном») Александр Мясников.

ИА REGNUM: Александр Леонидович, почему важно продолжать соблюдать карантинные правила именно сейчас?

Александр Мясников: Любая инфекционная болезнь передаётся от человека к человеку. И если при этом нет ни лекарства, ни вакцины, то единственный способ не заразиться — избегать тесного общения. И касательно COVID-19 это особенно важно, потому что у этой болезни существует достаточно высокий коэффициент распространения: один человек заражает трёх. Вы понимаете, что дальше идёт цепная реакция, и всё это в геометрической прогрессии увеличивается.

Есть очень хорошая работа китайцев — они на примере Уханя посмотрели, как различной строгости карантинные мероприятия выдают эту кривую заболеваний. Вначале были просто рекомендательные меры, потом последовали более суровые. В общем, до тех пор, пока не отменили общественной транспорт, не закрыли магазины, не ввели строжайший карантин, эта кривая снижалась не очень. Чем строже, тем меньше больных. Во-первых, это очень наглядно, а во-вторых — очевидно, почему в праздники нужно соблюдать карантин.

Потому, что главное — досидеть. А то получается глупо: месяц большинство людей честно высиживают, стараясь соблюдать карантинные мероприятия, и сейчас, в хорошую погоду — в праздники — прекращают. Это приведёт к новой вспышке SARS-CoV-2 и продлению срока карантина.

ИА REGNUM: То есть получается, что социальная разобщенность в данном случае весьма эффективна?

Александр Мясников: От нас всё зависит: сколько мучились, а теперь нужно дотерпеть. Потому что всё равно заболевание есть, оно идёт. Поэтому надо дожать. Мы уже перевалили за середину обычного трёхмесячного срока, характерного для таких заболеваний (как мы видим по другим странам и городам), даже по времени получается, что мы перевалили верхушку не по числу случаев, а по времени. А число случаев будет зависеть от того, на сколько у нас хватит терпения досидеть.

Не у всех хватает. К примеру, по пути на работу я проезжал мимо сельского магазина — там машин 20 стоит, люди ходят — какая там социальная дистанция? Такое впечатление, что люди решили: раз праздник, то вирус подождёт. Но он не подождёт, к сожалению, — мы должны подождать. Осталось не так много, но нужно дотерпеть, иначе мы всё это своими руками будем продлевать и продлевать — это глупо просто.

ИА REGNUM: Возможно, так происходит потому, что некоторым нашим согражданам нужна психологическая поддержка, особенно тем, кто месяц назад воспринял установку: «карантин продлится месяц»…

Александр Мясников: Я согласен, что некоторым нужна психологическая помощь, но есть такая богословская пословица: «Человек предполагает, а Господь — располагает». Это знаете как? Как форс-мажор: есть обстоятельства непреодолимой силы. Но что делать? Это природа, и вирус — это тоже природное явление, подчиняется законам природы. Вот если бы сейчас был ураган с цунами и снегопадами, мы бы сидели дома? И в этом случае нужно сидеть, потому что вирус — такое же явление природы, и оно точно так же может нанести вред, да такой, что даже врач ничего не сможет сделать.

Врач может только лечить, а предотвращать распространение инфекции можем только мы сами, к сожалению. Это то самое время, когда нужно проявить коллективную ответственность, потому что в данном случае это не индивидуальная защита. Так что нужно потерпеть, потому что впереди — День Победы, и глупо, если мы сейчас всё запустим.

Потому что плюс пять дней инкубационный период, и как раз ко Дню Победы мы себе испортим праздник окончательно. Ранее я уже говорил о том, что 75 лет назад мы победили врага, объединившись, и сейчас победим: генетический код россиян — не бросать слабых и больных.

Напомним, по состоянию на 2 мая в 85 регионах России зарегистрировано 124 054 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлении 15 013 человек. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Коронавирус в РФ — перед самым напряженным этапом».