Нью-Дели, , 07:07 — REGNUM Оказавшийся в самоизоляции без общения с семьей и друзьями пожилой индиец был удивлен тем, что поздравить его с днем рождения пришли полицейские в масках. Видео мероприятия размещено на youtube-канале Live Hindustan.

«Я — Каран Пури, я живу один и являюсь пожилым гражданином», — начинает рассказывать пенсионер, подходя к воротам, за которыми его ожидают полицейские. Когда стражи порядка начинают хором петь «Happy birthday to you!», мужчина заплакал: «Откуда вы знаете, ведь мои дети далеко».

После того, как пожилому человеку удалось взять себя в руки, он надел принесенный ему правоохранителями праздничный колпак и разрезал подаренный торт.

Напомним, с 25 марта в Индии введен режим самоизоляции, из-за чего многие пожилые люди остались в одиночестве без помощи близких.