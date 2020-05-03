Брюссель, , 06:47 — REGNUM Эксперты бельгийской медицинской администрации по ситуации с коронавирусом подготовят план повторного введения режима самоизоляции в Бельгии на случай второй волны эпидемии COVID-19, сообщил 2 мая представитель группы Ив ван Летем изданиям группы Sudpresse.

«Если будет сильное возобновление (инфекции), то изоляция и более жесткие меры по китайскому варианту возможны», — допустил он эксперт.

Он добавил, что строгие меры могут быть введены повторно в случае роста числа смертей и наплыва больных COVID-19 в медучреждениях Бельгии.

Напомним, Бельгия уже анонсировала ослабление режима самоизоляции 4 мая, но пока не приступила к нему. Эксперты предполагают, что при неблагоприятном развитии ситуации вторая волна заражения коронавирусом может прийти летом или осенью 2020 года.

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