Мехико, , 06:42 — REGNUM Члены семей инфицированных COVID-19, находящихся в госпитале Лас Америкас в пригороде Мехико Экатепеке, пытаются прорваться в здание больницы, требуя предоставить им информацию о состоянии родственников или выдать их тела в случае смерти. Об этом 3 мая сообщает Reuters.

«Единственное, что я требую, — чтобы они дали мне все тело моего сына», — заявила в эфире местного телевидения Мария Долорес Каррильо после того, как ее сын умер в больнице.

Ничего не знает о судьбе сестры, помещенной в госпиталь для прохождения теста на наличие SARS-CoV-2, 46-летний Хосе Луис Ортега: «Мы как граждане, как люди имеем право быть в курсе происходящего».

По данным издания, в Экатепеке с населением 1,7 млн человек, зарегистрировано 407 случаев новой коронавирусной инфекции, 28 из заболевших погибли. Всего в Мексике выявлено 20,7 тысячи заболеваний COVID-19, скончались вследствие заболевания 1 972 человека.