Екатеринбург, , 06:31 — REGNUM Прибывшие из-за границы в обсерватор на спортивной базе «Курганово» Свердловской области туристы не заражены коронавирусом. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.

Он отметил, что на базе жил 131 человек. У них взяли анализы на пятый день, а также на 11-й. И ни одного положительного результата не было.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы уже покинули обсерватор. Они провели там две недели.

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