Брешиа, Италия, , 06:28 — REGNUM Специалисты войск радиационной, химической, биологической защиты России и Италии совместно продезинфицировали три лечебных учреждения в городе Брешия итальянской области Ломбардия, 2 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В работе участвовало не менее 30 военнослужащих и семь единиц спецтехники. Всего российские военные провели дезинфекцию более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно, что военнослужащие из РФ вылечили в полевом госпитале в итальянском городе Бергамо 62 пациента с заболеванием COVID-19.

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