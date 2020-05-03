Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Финальное тестирование в течение двух недель пройдут 14 потенциальных вакцин от коронавируса, передаёт 2 мая телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации президента США Дональда Трампа.

Образцы были выбраны из 93 возможных вакцин, предложенных 80 фармацевтическими компания на первом этапе реализации проекта «Операция сверхзвуковая скорость».

Считается, что поэтапный отбор и тесты позволят американским властям определить три или четыре вакцины, которые покажут наибольшую эффективность в борьбе с COVID-19. Затем они будут допущены к клиническим испытаниям и производству.

«Операция сверхзвуковая скорость» — американский проект, объединивший усилия частных фармкомпаний, правительственных учреждений и военных с целью сокращения времени разработки вакцины против коронавируса. Власти США ожидают, что действующая вакцина появится в стране в начале 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В США вакцина против коронавируса подтвердила эффективность на обезьянах