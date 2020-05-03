Сеул, , 05:54 — REGNUM Новых 13 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 было выявлено в Южной Корее за 2 мая, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее с начала пандемии достигло 10 793. Отмечается, что от инфекции вылечились уже 9183 человека.

При этом десять из 13 новых случаев — «импортные». Также отмечается, что у 335 пациентов, вылечившихся и выписанных из медучреждений, было зафиксировано повторное заражение коронавирусом нового типа.

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