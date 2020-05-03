Москва, , 05:32 — REGNUM Более 650 лечебных и около 520 образовательных российских учреждений продезинфицировали сотрудники МЧС России с начала апреля. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Работа проводится для недопущения распространения коронавируса.

«С начала апреля продезинфицировано более 3 тыс. км дорог и около 12 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры», — добавили в министерстве.

Отмечается, что в течение месяца обрабатывали не только общественные учреждения, но и собственные объекты МЧС РФ — около 30 тыс. единиц техники и 16 тыс. ведомственных зданий.

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