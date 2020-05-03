Ухань, Китай, , 05:24 — REGNUM Ни одного нового случая заболевания COVID-19 не выявлено в центральной китайской провинции Хубэй уже 29 дней подряд, сообщает 3 мая агентство Синьхуа.

Таким образом, в регионе не было ни одного нового случая заражения с 4 апреля. Всего же в Хубэе насчитывается 651 бессимптомный случай заражения. Всего 282 632 человека, находившихся в тесном контакте с заболевшими в провинции было проверено на текущий момент. Из них 1383 продолжают находиться под наблюдением врачей.

Всего в регионе подтверждено 68 128 случаев заболевания инфекцией, включая 50 333 в Ухане, столице региона.