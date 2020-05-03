Кейптаун, , 05:13 — REGNUM Новых 385 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено в Южно-Африканской республике за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Сообщается, что это рекордное число выявленных случаев за сутки в ЮАР с начала пандемии. Общее количество подтвержденных заражений коронавирусом нового типа в стране составляет 6336. Также жертвами осложнений COVID-19 в ЮАР стали 123 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ЮАР с 1 мая начали ослаблять ряд ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции. В этот день ряд предприятий открылись вновь, рестораны стали работать на доставку, а жителям городов разрешили выходить из дома для занятий спортом.

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