Новосибирск, , 05:09 — REGNUM Оперативный штаб Новосибирской области рассказал, в каких районах зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

«Коронавирусная инфекция выявлена в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске, городе Обь, в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском и Куйбышевском районах», — уточняется в оперативной информации.

По данным на 21:00 (время местное) час 2 мая, в регионе зарегистрировано 569 пациентов с коронавирусом, из них 105 человек выздоровели, семеро скончались. Под наблюдением врачей находятся 1782 новосибирца. Сняты с наблюдения 12 157 человек.

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