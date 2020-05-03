Магадан, Магаданская область, , 05:14 — REGNUM В Магаданской области отмечается снижение количества выявляемых инфицированных коронавирусом человек — за минувших сутки зарегистрировано два, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 3 мая на Колыме зарегистрировано 116 случаев заражения SARS-CoV-2, обследовано — 3 592 человек.

Выздоровели — 34 пациента, умерли — двое.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала, что тест на коронавирус может показать результат не ранее, чем на третий день после инфицирования.