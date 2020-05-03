Владивосток, , 04:53 — REGNUM В Приморском крае продолжают фиксировать прирост заражённых коронавирусной инфекцией — на утро 3 мая число инфицированных увеличилось на 39 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Рост заболевших идёт от контактов с родными и коллегами по работе.

За два майских дня из больниц с выздоровлением выписаны пять человек.

«1 мая выписаны двое мужчин. Заболевание у первого протекало в лёгкой форме. А вот второй перенёс тяжёлую форму: лежал несколько дней в реанимации, врачи круглосуточно боролись за его жизнь. Троих мужчин выписали 2 мая», — сказали в оперативном штабе.

Общее количество заражённых коронавирусной инфекцией в Приморье составляет 494 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ежедневно бьёт антирекорды по числу заражённых коронавирусом, на 2 мая в стране было выявлено боле 9,6 тыс. новых случаев инфицирования SARS-CoV-2.